Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 22 січня

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 19:00, 22.01.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Українці вшановують загиблих під час пожежі у бідинку для літніх людей на Харківщині. На місце трагедії прибув Президент

  • Коронавірус пішов на спад. Міністр охорони здоров'я Степанов похвалився наслідками локдауну

  • Путінське покращення. Туристична галузь анексованого Криму впала, а ціни на продукти навпаки - зросли

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