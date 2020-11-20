Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 20 листопада

Вадим Колодійчук Відео 19:00, 20.11.2020

І ще у нас сьогодні буде включення

  • Тетяни Мостепан, головної лікарки міської лікарні #4 - головна тема чи готові лікарні до викликів коронавірусу.

  • Про карантинні штрафи ми говорримо з Володимиром Мартиненком, Радником Міністра внутрішніх справ України

  • З синоптиком Романом Мурмилом поговоримо, які погоди очікувати в Україні

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