Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 20 листопада
Зняв маску - готуй 200 гривень. Відзавтра в Уквраїні діють нові карантинні штрафи
У Мінську тисячі людей прийшли попрощатися з убитим активістом.
Новий нищівний удар природи. Над центральною Америкою пронісся найбільш руйнівний ураган в історії континенту.
І ще у нас сьогодні буде включення
Тетяни Мостепан, головної лікарки міської лікарні #4 - головна тема чи готові лікарні до викликів коронавірусу.
Про карантинні штрафи ми говорримо з Володимиром Мартиненком, Радником Міністра внутрішніх справ України
З синоптиком Романом Мурмилом поговоримо, які погоди очікувати в Україні