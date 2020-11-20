Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 20 листопада

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  • Зняв маску - готуй 200 гривень. Відзавтра в Уквраїні діють нові карантинні штрафи

  • У Мінську тисячі людей прийшли попрощатися з убитим активістом.

  • Новий нищівний удар природи. Над центральною Америкою пронісся найбільш руйнівний ураган в історії континенту.

І ще у нас сьогодні буде включення

  • Тетяни Мостепан, головної лікарки міської лікарні #4 - головна тема чи готові лікарні до викликів коронавірусу.

  • Про карантинні штрафи ми говорримо з Володимиром Мартиненком, Радником Міністра внутрішніх справ України

  • З синоптиком Романом Мурмилом поговоримо, які погоди очікувати в Україні

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