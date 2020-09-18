Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 18 вересня

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 20:00, 18.09.2020
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