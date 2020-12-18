Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 18 грудня

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Коронавірус в Україні. Знову на злеті кількість інфікованих, ФОПівців продовжують протестувати проти жорсткого карантину.

Цілющий укол. Як в інших країнах відбувається вакцинація від коронавірусу. На черзі Британія, США і Бразилія.