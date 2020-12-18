Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 18 грудня

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Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Коронавірус в Україні. Знову на злеті кількість інфікованих, ФОПівців продовжують протестувати проти жорсткого карантину.

  • Цілющий укол. Як в інших країнах відбувається вакцинація від коронавірусу. На черзі Британія, США і Бразилія.

  • Нечесний спорт! Росію на два роки відсторонили від Олімпійських ігор.

Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:

  • Вірусолог Алла Мироненко

  • Гарі Табах, Капітан 1 рангу ВМС США у відставці

  • Борис Бабеляс, начальник відділу лісового господарства управляння лісового та мисливського господарства у Волинській області

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