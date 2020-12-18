Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 18 грудня
Розповідаємо та аналізуємо головні події дня
Коронавірус в Україні. Знову на злеті кількість інфікованих, ФОПівців продовжують протестувати проти жорсткого карантину.
Цілющий укол. Як в інших країнах відбувається вакцинація від коронавірусу. На черзі Британія, США і Бразилія.
Нечесний спорт! Росію на два роки відсторонили від Олімпійських ігор.
Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:
Вірусолог Алла Мироненко
Гарі Табах, Капітан 1 рангу ВМС США у відставці
Борис Бабеляс, начальник відділу лісового господарства управляння лісового та мисливського господарства у Волинській області