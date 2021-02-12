Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 12 лютого

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 18:30, 12.02.2021

Деокупація Криму. Європарламент підтримав створення Кримської платформи

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