Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 11 грудня
Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:
Алла Волоха-лікарка- імунолог. Говоримо про коронавірус,чи безпечно робити щеплення.
Аліна Михайлова, Депутатка Київради, член Комісії з питань бюджету- говоримо про те якстолиця боротиметься з коронавірусом
Влад Антонов,засновник сайту dtp.kiev.ua - про те, що устолиці побільшало кількість ДТП з травматичними наслідками. А все через льодовий дощ, що накрив українську столицю напередодні
Розповідаємо та аналізуємо головні події дня
Укол порятунку. Стало відомо, коли українців почнуть щепити від коронавірусу.
Небезпечна ковзанка. Київ накрив льодяний дощ. У травмпунктах - аншлаг
Що ми їмо? Шістьох виробників молочних продуктів оштрафували за фальшивку