Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 11 грудня

Аліна Михайлова, Депутатка Київради, член Комісії з питань бюджету- говоримо про те якстолиця боротиметься з коронавірусом

Влад Антонов,засновник сайту dtp.kiev.ua - про те, що устолиці побільшало кількість ДТП з травматичними наслідками. А все через льодовий дощ, що накрив українську столицю напередодні