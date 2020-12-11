Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 11 грудня

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Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:

  • Алла Волоха-лікарка- імунолог. Говоримо про коронавірус,чи безпечно робити щеплення.

  • Аліна Михайлова, Депутатка Київради, член Комісії з питань бюджету- говоримо про те якстолиця боротиметься з коронавірусом

  • Влад Антонов,засновник сайту dtp.kiev.ua - про те, що устолиці побільшало кількість ДТП з травматичними наслідками. А все через льодовий дощ, що накрив українську столицю напередодні

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Укол порятунку. Стало відомо, коли українців почнуть щепити від коронавірусу.

  • Небезпечна ковзанка. Київ накрив льодяний дощ. У травмпунктах - аншлаг

  • Що ми їмо? Шістьох виробників молочних продуктів оштрафували за фальшивку

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