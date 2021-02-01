Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. П'ятниця, 1 лютого

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 19:00, 1.02.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Ненадовго. В Україні трошки зменшили вартість газу.

  • На Україну насувається новий потужний циклон. Синоптики попередили про погіршення погоди.

  • Все ближче. Вже за 2 тижні Україна розпочне вакцинацію проти коронавірусу.

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