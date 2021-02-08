Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 8 лютого

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 18:30, 8.02.2021 Оновлено: 09:26, 9.02.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня.

Закономірний наслідок руського міра. Росія побудувала в Криму військові ядерні об'єкти.

Вже цього місяця? Чим будуть щепити та чи буде президент Зеленський подавати приклад серед перших?

Вхурделило! У центральній та західній Україні намело до пів метра снігу. Синоптики кажуть, що погода погіршуватиметься.

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