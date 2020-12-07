Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 7 грудня

Вадим Колодійчук Відео 21:00, 7.12.2020

Коронавірусний спад. Кількість інфікованихна коронавірус в Україні почала зменшуватися, але жорсткого карантну не уникнути.

Готовність номер один! Велика Британія на порозі масової вакцинації від COVID-19. Препарат доставлятимуть при мінус сімдесяти.

Зима вдарила морозами. В Україні знову погіршиться погода. Надзвичайники радять бути обережними.

А ще у нас сьогодні будуть гості:

  • Володимир Курпіта - лікар-інфекціоніст. Поговоримо про коронавірус і про майбутню вакцинацію українців.

  • Леонід Кравчук, голова української делегації у ТКГ - запитаємо про Донбас і нові санкції щодо Росії.

  • Олена Сидоренко, експертка з якості та безпечності харчових продуктів - розкаже про якісні і не дуже ковбасу та м'ясні продукти.

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