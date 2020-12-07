Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 7 грудня
Коронавірусний спад. Кількість інфікованихна коронавірус в Україні почала зменшуватися, але жорсткого карантну не уникнути.
Готовність номер один! Велика Британія на порозі масової вакцинації від COVID-19. Препарат доставлятимуть при мінус сімдесяти.
Зима вдарила морозами. В Україні знову погіршиться погода. Надзвичайники радять бути обережними.
А ще у нас сьогодні будуть гості:
Володимир Курпіта - лікар-інфекціоніст. Поговоримо про коронавірус і про майбутню вакцинацію українців.
Леонід Кравчук, голова української делегації у ТКГ - запитаємо про Донбас і нові санкції щодо Росії.
Олена Сидоренко, експертка з якості та безпечності харчових продуктів - розкаже про якісні і не дуже ковбасу та м'ясні продукти.