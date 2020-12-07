Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 7 грудня

Коронавірусний спад. Кількість інфікованихна коронавірус в Україні почала зменшуватися, але жорсткого карантну не уникнути.

Готовність номер один! Велика Британія на порозі масової вакцинації від COVID-19. Препарат доставлятимуть при мінус сімдесяти.

Зима вдарила морозами. В Україні знову погіршиться погода. Надзвичайники радять бути обережними.

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