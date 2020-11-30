Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 30 листопада

Побачити мир в очах... Тихановська хоче розмови з Путіним, а в Білорусі масові затримання після недільної акції протесту.

Чехія анонсує безкоштовну вакцинацію від коронавірусу а з нами на зв'язку Володимир Курпіта, лікар інфекціоніст і поговоримо про те, чи ефективний буде локдаун, який можуть започаткувати в Україні.

Чого чекати під ялинку? В Україні - інтелектуальний локдаун? - Про тарифи в Україні - Юрій Камельчук, народний депутат України, "Слуга народу", Член Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг