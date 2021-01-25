Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 25 січня

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 19:00, 25.01.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня.

Кінець локдауну. Чи відчули на собі українці наслідки коронавірусних обмежень?

Обіцянками комуналку не заплатиш! Тарифні протести в Україні не вщухають.

Погодні гойдалки! В західній Україні – вхурделило, в центральній – рекордне тепло!

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