Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 21 грудня

Obozrevatel Відео 19:00, 21.12.2020

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • Міждержавний локдаун через новий різновид коронавірусу. Все більше країн скасовують рейси до Великої Британії

  • Трамп знову судиться. Чинний президент США оскаржує результати виборів у штаті Пенсильванія.

  • Небезпечні солодощі. Що на новий рік з'їсти аби не потрапити в лікарню

Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:

  • Віктор Петров, лікар-інфекціоніст

  • Василь Горбаль, Член Ради Національного Банку України

  • Олена Сидоренко, експертка з якості продуктів

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