Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 21 грудня

Міждержавний локдаун через новий різновид коронавірусу. Все більше країн скасовують рейси до Великої Британії

Трамп знову судиться. Чинний президент США оскаржує результати виборів у штаті Пенсильванія.

Небезпечні солодощі. Що на новий рік з'їсти аби не потрапити в лікарню