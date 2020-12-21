Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 21 грудня
Розповідаємо та аналізуємо головні події дня
Міждержавний локдаун через новий різновид коронавірусу. Все більше країн скасовують рейси до Великої Британії
Трамп знову судиться. Чинний президент США оскаржує результати виборів у штаті Пенсильванія.
Небезпечні солодощі. Що на новий рік з'їсти аби не потрапити в лікарню
Віктор Петров, лікар-інфекціоніст
Василь Горбаль, Член Ради Національного Банку України
Олена Сидоренко, експертка з якості продуктів