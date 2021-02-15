Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 15 лютого

Obozrevatel, Вадим Колодійчук Відео 21:00, 15.02.2021

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня

  • На слизькій дорозі. Через ожеледицю 150-ят людей травмувалися у Києві лише за вихідні.

  • У чергу за щепленням! Записатися на вакцинацію від коронавірусу за державний кошт можна буде з 1 березня.

  • Зима і літо - зустрілися. Християни східного обряду відзначають Стрітення Господнє.

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