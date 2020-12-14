Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 14 грудня

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 19:00, 14.12.2020

Розповідаємо та аналізуємо головні події дня!

  • Сумний антирейтинг. Україна - 12 у світі за швидкістю поширення COVID-19 хоча кількість хворих у країні зменшилася.

  • Не відкладайте ковзани. В центральній частині України знову погіршення погоди.

  • Що їдять українці. Сьогодні Обозреватель разом з експертами тестує рибу та продукти з неї.

Розібратися в ТОП-темах дня допомагають нам сьогодні:

  • Борис Донськой, лікар-імунолог,

  • Галина Васильченко, народна депутатка України, "Голос", член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики,

  • Максим Несміянов, виконавчий директор ГО "Союз споживачів України"

  • Володимир Баклан, міжнародний гросмейстер, чемпіон світу у складі збірної 2001 року, бронзовий призер шахової олімпіади 2000. Один із провідних шахістів України.

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