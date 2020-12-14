Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком. Понеділок, 14 грудня
Розповідаємо та аналізуємо головні події дня!
Сумний антирейтинг. Україна - 12 у світі за швидкістю поширення COVID-19 хоча кількість хворих у країні зменшилася.
Не відкладайте ковзани. В центральній частині України знову погіршення погоди.
Що їдять українці. Сьогодні Обозреватель разом з експертами тестує рибу та продукти з неї.
Борис Донськой, лікар-імунолог,
Галина Васильченко, народна депутатка України, "Голос", член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики,
Максим Несміянов, виконавчий директор ГО "Союз споживачів України"
Володимир Баклан, міжнародний гросмейстер, чемпіон світу у складі збірної 2001 року, бронзовий призер шахової олімпіади 2000. Один із провідних шахістів України.