Підсумки дня з Ольгою Айвазовською. Середа, 22 липня.

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25 жовтня 2020 року в Україні відбудуться місцеві вибори.

Традиційно проголосувати за місцевих депутатів, міського чи сільського голову приходить кожен другий виборець – 46% від усіх виборців країни. Це трохи менше, ніж на президентських (63%) і парламентських (49%), бо що у виборців, що у політиків схожі вподобання – центральна влада вабить більше, ніж місцева.

- Як голосувати? Цьогорічні нововведення Кожен виборець зіштовхнеться з п’ятьма принциповими змінами, до яких треба бути готовим заздалегідь. Це – нова виборча система; новий бюлетень; запровадження процедури зміни виборчої адреси; покращення ситуації з доступністю; відповідальність за виборчі порушення. - Бюлетень - Підрахунок голосів - Як мені проголосувати не за місцем реєстрації - Покарання за порушення на виборах Цього року набули чинності деякі правки стосовно правопорушень на виборах. Частину не дуже небезпечних проступків було виведено з кримінальної відповідальності до адміністративної.

з цими питаннями допомагала розібратися Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі "Опора"

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