Підсумки дня з Миколою Томенком. Вівторок, 9 червня

Відео 19:30, 9.06.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

"Від героя до ворога – один крок": Зеленський сказав, як ставиться до Бандери

Аваков попросив виділити 2,5 млрд на доплати підрозділам МВС. Документ

Зеленський хотів заразитися коронавірусом: президент повідомив подробиці

У Херсоні заявили про перемогу над коронавірусом: одужали всі хворі

ЗСУ знищили найманців Росії на Донбасі: у ворога великі втрати