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9 жовтня • оновлено в 18:21
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Підсумки дня: Турецькі війська вже на кордоні з Сирією

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Ведучий прямого ефіру ObozTV Вадим Колодійчук зробив огляд найважливіших новин на даний момент.

На Донбасі відбулись сутички ветеранів із поліцейськими, затримано декілька осіб, є постраждалі.

Уряд назвав нових керівників Одеської та Тернопільської ОДА

Зброю, з якою вбили п'ятирічного українця, не знайшли

В Україні застрелився поліцейський

Залишився тиждень до початку опалювального сезону, як вплинуть на це борги за газ

Турецька техніка на кордоні із Сирією

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