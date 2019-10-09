Підсумки дня: Турецькі війська вже на кордоні з Сирією

Ведучий прямого ефіру ObozTV Вадим Колодійчук зробив огляд найважливіших новин на даний момент.

На Донбасі відбулись сутички ветеранів із поліцейськими, затримано декілька осіб, є постраждалі.

Уряд назвав нових керівників Одеської та Тернопільської ОДА

Зброю, з якою вбили п'ятирічного українця, не знайшли

В Україні застрелився поліцейський

Залишився тиждень до початку опалювального сезону, як вплинуть на це борги за газ

Турецька техніка на кордоні із Сирією

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