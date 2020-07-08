Підсумки дня. Середа, 8 липня

Відео 18:10, 8.07.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Російські найманці напали на ЗСУ, багато поранених, – ООС

Слідство щодо Порошенка завершено: запобіжний захід обирати передумали

На Донбасі на стороні окупантів воювали десятки французів: розпочато розслідування

Возобновление подачи воды в Крым: детали, которые упускаются

Зеленському після зізнання про порушення закону нагадали про обіцянку піти