Підсумки дня. Середа, 5 серпня
Леонід Кравчук закликав припинити обстріли. А ще підтримав можливість діалогу української влади із жителями ОРДЛО
Справа російського актора Міхаіла Єфрємова отримала несподіваний поворот. Коментує Марк Фєйгін
Потужний вибух у Бейруті. Зруйнована коронавірусна лікарня.
Чи безпечно в українських потягах? Запитаємо у радника Міністра внутрішніх справ Володимира Мартиненка
239
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".
0
0
0
0
0
0
0