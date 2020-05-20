Підсумки дня. Середа, 20 травня

Відео 20:00, 20.05.2020

РІК "ЗЕ". Як оцінює президент перший рік своєї каденції і чи збирається на другий термін?

КВАДРАТІН МЕТРИ ПІСЛЯ КАРАНТИНУ! Чи чекати зниження цін на ринку нерухомості?

ЗАКОРДОННИЙ ВІДПОЧИНОК. Чи поїдуть українці на іноземні курорти цього літа - дізнаємося у міністра закордонних справ.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Зеленський про кадрові питання: жодного кума не призначу!

Зеленський назвав мера Черкас Бондаренка "бандитом": той покликав президента "на розбірки"

"Платіжки стали меншими!" Зеленський посперечався з журналісткою про "кінець епохи бідності"

Зеленський про другий президентський термін: однієї каденції не вистачить!

Зеленському сушили стілець перед пресконференцією феном: відео потрапило в мережу