Підсумки дня. П'ятниця, 19 червня

Відео 20:30, 19.06.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

СБУ відкрила провадження проти Порошенка про Томос за заявою Філарета, – ЗМІ

Лідери ЄС продовжили санкції проти Росії

Командир корабля ВМС, якого запідозрили в роботі на Росію, продовжив службу

У супермаркеті Києва розгулювала жінка у футболці з Путіним: поліція проігнорувала

Українці не можуть зняти гроші без розписки: у банках озвучили нові вимоги