Підсумки дня. Середа, 15 липня

Відео 20:00, 15.07.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

У США вакцина від COVID-19 пройшла успішні випробування на людях: дала сильну імунну реакцію

В Україні захотіли підняти нічний тариф на світло

Ідентифікаційний код більше не доведеться носити з собою: чим замінять

Зеленський назвав Росію "тією стороною": українці обурилися запізнілою реакцією на розстріл ЗСУ

Суд зняв арешт з майна Богатирьової: у списку ікони та злиток золота