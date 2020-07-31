Підсумки дня. П'ятниця, 31 липня

Справа кагарлицьких поліцейських - термін слідства продовжено. Враховуючи велику кількість епізодів та потерпілих, збір матеріалів по цій справі має бути повноцінним, об’єктивним та ґрунтовним - Олена Сотник

COVID не пройде! У Тернополі науковці розробили пневмошолом з фільтрами захисту від коронавірусу.

Україна змінила правила перетину лінії розмежування на Донбасі. Іноземцям слід мати страховку від коронавірусної інфекції.