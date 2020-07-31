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31 липня • оновлено в 19:06
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Підсумки дня. П'ятниця, 31 липня

  • Справа кагарлицьких поліцейських - термін слідства продовжено. Враховуючи велику кількість епізодів та потерпілих, збір матеріалів по цій справі має бути повноцінним, об’єктивним та ґрунтовним - Олена Сотник

  • COVID не пройде! У Тернополі науковці розробили пневмошолом з фільтрами захисту від коронавірусу.

  • Україна змінила правила перетину лінії розмежування на Донбасі. Іноземцям слід мати страховку від коронавірусної інфекції.

  • Каліфорнія знову у вогні. Палає понад 9 тисяч гектарів

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Олена Сотник Павло Шеремет Катерина Гандзюк
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