Підсумки дня. П'ятниця, 26 червня

Відео 19:30, 26.06.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Митники в Херсоні влаштували корпоратив із Каменських і MOZGI за $25 000

У мережу злили інструкцію для "слуг народу" щодо головних скандалів: що дозволили говорити

По $10 тисяч на "лабутени": Чорновол розказала, які премії дають слідчим та прокурорам у "справах Порошенка"

У Києві на Троєщинському ринку трапився спалах коронавірусу

Українців знову зачинять по домівках? Як карантин вдарить по економіці й чи виживе бізнес