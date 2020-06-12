Підсумки дня. П'ятниця, 12 червня

Відео 20:00, 12.06.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

"Ви мені не ворог – ворог прийшов зі зброєю!" Порошенко потужно звернувся до Зеленського

Зеленський звільнив посла у Франції, який домігся скасування реклами Danone з Пореченковим

Кабмін схвалив створення нових районів в Україні: як і коли зміниться карта

У будинок Омеляна увірвалося ДБР з обшуками: названо причину

Україна стала партнером розширених можливостей НАТО: що це означає