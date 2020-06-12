Підсумки дня. П'ятниця, 12 червня

⚡ Головна новина: Україну включено до Програми розширених можливостей НАТО!

⚡ Чи закриють Україну? | Кількість випадків коронавірусу зростає. Ймовірно, захворіла й перша леді.

⚡ Історичне рішення | В Україні втричі зменшать кількість районів.

⚡ Ранковий візит силовиків без запрошення до ексмінітсра! | Володимир Омелян заявив про обшуки його будинку.