Підсумки дня. П'ятниця, 12 червня
⚡ Головна новина: Україну включено до Програми розширених можливостей НАТО!
⚡ Чи закриють Україну? | Кількість випадків коронавірусу зростає. Ймовірно, захворіла й перша леді.
⚡ Історичне рішення | В Україні втричі зменшать кількість районів.
⚡ Ранковий візит силовиків без запрошення до ексмінітсра! | Володимир Омелян заявив про обшуки його будинку.
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