Головна Новини
12 червня • оновлено в 20:51
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Підсумки дня. П'ятниця, 12 червня

Головна новина: Україну включено до Програми розширених можливостей НАТО!

Чи закриють Україну? | Кількість випадків коронавірусу зростає. Ймовірно, захворіла й перша леді.

⚡ Історичне рішення | В Україні втричі зменшать кількість районів.

Ранковий візит силовиків без запрошення до ексмінітсра! | Володимир Омелян заявив про обшуки його будинку.

264
Читати матеріал російською

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Обозреватель TV Підсумки
Особи
Володимир Омелян Денис Конюшко Дмитро Кулеба Віталій Безгін Володимир Бондаренко
Теги
карантин НАТО ПДР Укрзалізниця
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Відео

Новини

Всі новини