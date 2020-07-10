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10 липня • оновлено в 20:26
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Підсумки дня. П'ятниця, 10 липня

  • Путін підвищує ставки: Ілля Пономарьов про плани Кремля

  • Гео Лерос: про чиновників, вигідних Кремлю

  • Під захистом НАТО | Кораблі Північноатлантичного альянсу прибули в Україну і готуються до військових навчань

  • Коронавірусні гойдалки | Сьогодні кількість тих, хто одужав більша за кількість тих, хто захворів

  • Кілометрова черга в Діснейленд | Парк розваг відкрили після чотиримісячної коронакризи

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Теми
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Особи
Олексій Дорошенко Ілля Пономарьов Гео Лерос Андрій Єрмак Володимир Зеленський
Теги
Офіс президента Росія - країна-агресор
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