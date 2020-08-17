Підсумки дня. Понеділок, 17 серпня

Obozrevatel Відео 19:00, 17.08.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

У Мінську робітники заводу кричали Лукашенку "Йди!" і "Злодій!": лідер утік на вертольоті. Відео

Зґвалтування 13-річного хлопчика з Кам'янського: з'явилися нові подробиці про підозрюваного

У Білорусі оголосили загальнонаціональний страйк: головне про протести 17 серпня

Агент НАБУ заявив про "держзраду Єрмака із затриманими вагнерівцями"

У Білорусі помітили колону військової техніки: їхала з боку Росії. Відео