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15 червня • оновлено в 20:40
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Підсумки дня. Понеділок, 15 червня

• Справа Стерненка | Правоохоронці затримали п'ять осіб біля Шевченківського райсуду

• Погодні катаклізми | коментар кліматолога

• Чи провалилося пробне ЗНО і хто поверне гроші абітурієнтів?

• Ворота відкриті | В Україні відновили міжнародне авіасполучення

• Курортний сезон під час карантину | Як правильно відпочивати на столичних пляжах?

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Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Підсумки Коронавірус
Особи
Богдан Бондаренко (експерт) Сергій Стерненко Сергій Горбачов
Теги
ЗНО злива
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