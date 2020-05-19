Підсумки дня. На карантині з послабоенням. Вівторок, 19 травня.

Відео 20:00, 19.05.2020

- Коли в Україні поїде метро ?

- Знову гречка й антисептики. держава сформувала антикризовий кошик.

- Маску в піч! Куди подіти використані засоби захисту.

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