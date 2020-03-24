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24 березня • оновлено в 23:14
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Підсумки дня. На карантині. День восьмий

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ObozTV у зв'язку з карантином в Україні запускає унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкуватиметься з гостями, не виходячи з квартири.

Гості "Підсумків дня на карантині" 24 березня:

  • лікарка-вірусологиня, доктор медичних наук Алла Мироненко;

  • народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Качура;

  • член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;

  • лікар-хірург вищої категорії Олександрівської клінічної лікарні Олександр Васильєв;

  • експерт з кібербезпеки Сергій Денисенко;

  • сімейна лікарка Віта Олещенко.

Вмикайте нас щодня о 21:00.

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