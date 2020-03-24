Підсумки дня. На карантині. День восьмий
ObozTV у зв'язку з карантином в Україні запускає унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкуватиметься з гостями, не виходячи з квартири.
Гості "Підсумків дня на карантині" 24 березня:
лікарка-вірусологиня, доктор медичних наук Алла Мироненко;
народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Качура;
член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин;
лікар-хірург вищої категорії Олександрівської клінічної лікарні Олександр Васильєв;
експерт з кібербезпеки Сергій Денисенко;
сімейна лікарка Віта Олещенко.
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