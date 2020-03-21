Підсумки дня. На карантині. День четвертий
ObozTV у зв'язку з карантином в Україні запускає унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкуватиметься з гостями, не виходячи з квартири.
Гості "Підсумків дня на карантині" 20 березня:
народний депутат України Ярослав Юрчишин;
юрист, експерт з трудового права Віталій Дудін;
астрологиня і нумерологиня Лілія Романова;
психологиня Оксана Зайцева;
сімейна лікарка Віта Олещенко.
Вмикайте нас щодня о 21:00.
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