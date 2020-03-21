Підсумки дня. На карантині. День четвертий

ObozTV у зв'язку з карантином в Україні запускає унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкуватиметься з гостями, не виходячи з квартири.

Гості "Підсумків дня на карантині" 20 березня:

народний депутат України Ярослав Юрчишин;

юрист, експерт з трудового права Віталій Дудін;

астрологиня і нумерологиня Лілія Романова;

психологиня Оксана Зайцева;

сімейна лікарка Віта Олещенко.

Вмикайте нас щодня о 21:00.

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