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21 березня • оновлено в 11:13
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Підсумки дня. На карантині. День четвертий

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ObozTV у зв'язку з карантином в Україні запускає унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкуватиметься з гостями, не виходячи з квартири.

Гості "Підсумків дня на карантині" 20 березня:

  • народний депутат України Ярослав Юрчишин;

  • юрист, експерт з трудового права Віталій Дудін;

  • астрологиня і нумерологиня Лілія Романова;

  • психологиня Оксана Зайцева;

  • сімейна лікарка Віта Олещенко.

Вмикайте нас щодня о 21:00.

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Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

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