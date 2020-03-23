Підсумки дня. На карантині. День сьомий

ObozTV у зв'язку з карантином в Україні запускає унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкуватиметься з гостями, не виходячи з квартири.

Гості "Підсумків дня на карантині" 23 березня:

перший заступник голови КМДА Микола Поворозник;

ветеран АТО, член Муніципальної варти Києва Сергій Бондар;

представник прес-служби ПЦУ Михайло Омелян;

радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк.

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