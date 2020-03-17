Підсумки дня. На карантині. День перший

ObozTV запускає унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкуватиметься з гостями, не виходячи з квартири. Ми переносимо телевізійне виробництво на карантин.

Гості "Підсумків дня на карантині" 17 березня:

екс-виконувач обов'язків голови Офісу генпрокурора Віктор Чумак;

речник МВС України Артем Шевченко;

мер Львова Андрій Садовий;

мер Житомира Сергій Сухомлин;

посол України в Польщі Андрій Дещиця;

жителька охопленої коронавірусом Італії Людмила Абросимова.

Включайте нас щодня о 21:00.

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