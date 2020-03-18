Підсумки дня. На карантині. День другий

ObozTV у зв'язку з карантином в Україні запускає унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкуватиметься з гостями, не виходячи з квартири. Переносимо телевиробництво на карантин.

Гості "Підсумків дня на карантині" 18 березня:

член ради Національного банку України Василь Фурман;

радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк;

мер Чернівців Олексій Каспрук;

власник мережі ресторанів у Києві Ігор Тинний;

сімейна лікарка Віта Олещенко.

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