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19 березня • оновлено в 01:01
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Підсумки дня. На карантині. День другий

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ObozTV у зв'язку з карантином в Україні запускає унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкуватиметься з гостями, не виходячи з квартири. Переносимо телевиробництво на карантин.

Гості "Підсумків дня на карантині" 18 березня:

  • член ради Національного банку України Василь Фурман;

  • радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк;

  • мер Чернівців Олексій Каспрук;

  • власник мережі ресторанів у Києві Ігор Тинний;

  • сімейна лікарка Віта Олещенко.

Вмикайте нас щодня о 21:00.

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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