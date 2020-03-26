Підсумки дня. На карантині. День десятий
ObozTV у зв'язку з карантином в Україні запустив унікальний експеримент - випуск підсумкових новин з дому. Вперше на українському телебаченні ведучий спілкується з гостями, не виходячи з квартири.
Гості "Підсумків дня на карантині" 26 березня:
народний депутат від фракції "Слуга народу" Микита Потураєв;
народний депутат від фракції "Голос" Інна Совсун;
голова Тернопільської обласної державної адміністрації Володимир Труш;
доктор біологічних наук Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України Оксана Півень;
юрист-міжнародник Борис Бабин;
сімейна лікарка Віта Олещенко.
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