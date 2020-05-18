Підсумки дня. На карантині але з пом'якшенням

Сьогодні Україна і світ відзначають День пам'яті жертв депортації і геноциду кримськотатарського народу.

Тим часом США закликали Росію негайно повернути Україні контроль над Кримом. Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у заяві до 76-ї річниці депортації кримських татар. Вона зазначила, що депортація призвела до страждань і смерті багатьох тисяч кримських татар, та наголосила, що ця травма поглиблюється теперішніми діями Російської Федерації.

Президент Володимир Зеленський просить Верховну Раду розглянути закон про подвійне громадянство. А Верховна рада завтра може розглянути постанови про скасування так званого антиколомойського закону. Про це сьогодні на брифінгу заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Я – потерпілий, а не підозрюваний…Все добре! Завдяки вам!" Сергій Стерненко сьогодні, після візиту до Служби безпеки України, виступив перед численними прихильниками, які прийшли підтримати одеського активіста і захистити його право на самооборону.

Масові заходи в Україні дозволять влаштовувати в останню чергу. Тому що вони мають найбільший ризик для громадян через поширення коронавірусу. Про це під час брифінгу розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

В неділю завершився суперфінал Світової Ліги з онлайн-шахів Live Chess . Українські шахисти розгромно перемогли Російську команду в усіх трьох видах програми і стали чемпіонами світу.

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