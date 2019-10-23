Підсумки дня із Вадимом Колодійчуком: огляд новин

Підсумки дня із Вадимом Колодійчуком: огляд новин32 Читати матеріал російською
Ведучий прямого етеру ObozTV Вадим Колодійчук розповів про найважливіші події станом на вечір середи 23 жовтня.
Туреччина оголосила про кінець військової операції на Північному сході Сирії.
39 трупів знайшли у вантажівці під Лондоном
Влада Гонконгу відкликала поправку до закону про екстрадицію до материкового Китаю
Цигарки можуть здорожчати до 50 гривень за 1 пачку
Правоохоронці знайшли тримісячного хлопчика, якого напередодні викрали неподалік Києва
Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".
0
1
0
0
1
0
0
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы