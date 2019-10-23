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23 жовтня • оновлено в 20:54
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Підсумки дня із Вадимом Колодійчуком: огляд новин

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Ведучий прямого етеру ObozTV Вадим Колодійчук розповів про найважливіші події станом на вечір середи 23 жовтня.

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