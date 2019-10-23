Підсумки дня із Вадимом Колодійчуком: огляд новин

Ведучий прямого етеру ObozTV Вадим Колодійчук розповів про найважливіші події станом на вечір середи 23 жовтня.

Туреччина оголосила про кінець військової операції на Північному сході Сирії.

39 трупів знайшли у вантажівці під Лондоном

Влада Гонконгу відкликала поправку до закону про екстрадицію до материкового Китаю

Цигарки можуть здорожчати до 50 гривень за 1 пачку

Правоохоронці знайшли тримісячного хлопчика, якого напередодні викрали неподалік Києва

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