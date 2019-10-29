Сонячні електростанції є екологічно чистими: експерт з відновлювальної енергетики

Експерт сфери поновлюваних джерел енергії Дмитро Лукомський у прямому етері ObozTV розвіяв міфи щодо відновлювальної енергетики.

Він зазначив, що зелена енергетика є повністю екологічно чистою.

"При виробництві зеленої електроенергії не використовуються будь-які види палива, немає викидів в атмосферу і ті комплектуючі, те обладнання, яке використовується для таких електростанцій, воно не містить у собі якихось речовин, які потребують утилізації, є хімічно активними чи агресивними. Якщо брати сонячну електростанцію, то це алюміній, метал скло, тобто нічого такого, що може завдати шкоди навколишнього середовищу, у цих об'єктах немає точно. І в принципі, це міф, тому що при будівництві таких об'єктів зазвичай робиться проектна документація, вона проходить експертизу", - заявив експерт.

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