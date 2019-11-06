Заяви міністрів суперечать одна одній: Микола Томенко

Лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко у прямому етері ObozTV прокоментував заяви міністра економіки Мілованова.

"Ну, наприклад ідея із працевлаштуванням та створенням нових робочих місць в бюджеті не представлена. Більше того, деякі міністри говорять речі, які є абсолютно протележні тим, що говорить Мілованов. У нас Міністерство освіти говорить, що нам взагалі не потрібне державне замовлення. А це абсурдна думка. Попередня влада майже знищила це, хоча ми активно захищали. Стосовно середньої зарплати. Дуже важлива мінімалка. Що у нас по мінімалці в бюджеті? Мінімальна зарплата у нас зросте аж на 550 гривень, і то на перше грудня, тобто за рік. Мінімальна пенсія зросте на 131 гривню, а мінімальний прожитковий зросте на 168 гривень", – заявив Томенко.

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