"Підсумки" 2019 року на ObozTV - частина 2

Ведучий "Підсумків" Вадим Колодійчук і журналісти телеканалу підготували спеціальний випуск, в якому нагадали глядачам ObozTV, яким був 2019 рік Україні та світі.

Бюджет 2020 року

Газовий контракт

Скільки коштуватиме олів'є

Рік на єврономерах

Обмеження швидкісного режиму

Земельна реформа та бої навколо неї

Топ-5 спортивних персон року

Початок програми "Підсумки" 2019 року на ObozTV - частина 1 дивіться тут

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