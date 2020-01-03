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3 січня • оновлено в 21:26
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"Підсумки" 2019 року на ObozTV - частина 2

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Ведучий "Підсумків" Вадим Колодійчук і журналісти телеканалу підготували спеціальний випуск, в якому нагадали глядачам ObozTV, яким був 2019 рік Україні та світі.

  • Бюджет 2020 року

  • Газовий контракт

  • Скільки коштуватиме олів'є

  • Рік на єврономерах

  • Обмеження швидкісного режиму

  • Земельна реформа та бої навколо неї

  • Топ-5 спортивних персон року

Початок програми "Підсумки" 2019 року на ObozTV - частина 1 дивіться тут

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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