"Підсумки" 2019 року на ObozTV - частина 1

Ведучий "Підсумків" Вадим Колодійчук і журналісти телеканалу підготували спеціальний випуск, в якому нагадали глядачам ObozTV, яким був 2019 рік Україні та світі.

Презедентські вибори 2019 року: Зе-тріумф

Томос для Української церкви

Британія в очікуванні Brexit

Протести у Гонконзі

Розширення НАТО

Нотр-дам у вогні

Імпічмент Трампу

Перезавантаження Верховної Ради України

Ґрета Тунберґ стао новим екологічним лідером планети

Продовження програми "Підсумки" 2019 року на ObozTV - частина 2 дивіться тут

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