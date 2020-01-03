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3 січня • оновлено в 21:26
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"Підсумки" 2019 року на ObozTV - частина 1

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Ведучий "Підсумків" Вадим Колодійчук і журналісти телеканалу підготували спеціальний випуск, в якому нагадали глядачам ObozTV, яким був 2019 рік Україні та світі.

  • Презедентські вибори 2019 року: Зе-тріумф

  • Томос для Української церкви

  • Британія в очікуванні Brexit

  • Протести у Гонконзі

  • Розширення НАТО

  • Нотр-дам у вогні

  • Імпічмент Трампу

  • Перезавантаження Верховної Ради України

  • Ґрета Тунберґ стао новим екологічним лідером планети

Продовження програми "Підсумки" 2019 року на ObozTV - частина 2 дивіться тут

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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