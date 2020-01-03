"Підсумки" 2019 року на ObozTV - частина 1
Ведучий "Підсумків" Вадим Колодійчук і журналісти телеканалу підготували спеціальний випуск, в якому нагадали глядачам ObozTV, яким був 2019 рік Україні та світі.
Презедентські вибори 2019 року: Зе-тріумф
Томос для Української церкви
Британія в очікуванні Brexit
Протести у Гонконзі
Розширення НАТО
Нотр-дам у вогні
Імпічмент Трампу
Перезавантаження Верховної Ради України
Ґрета Тунберґ стао новим екологічним лідером планети
Продовження програми "Підсумки" 2019 року на ObozTV - частина 2 дивіться тут
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