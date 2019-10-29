Тренди розвитку відновлювальної енергетики в Україні у 2019 році

Експерт сфери поновлювальних джерел енергії Дмитро Лукомський у прямому етері ObozTV прокоментував тренди та динаміку розвитку відновлювальної енергетики в Україні.

"Наразі ця галузь дуже активно розвивається. Інвестовано вже більше 3 млрд доларів в Україні. І дуже активний та бурхливий зріст ми бачили протягом саме цього 2019 року, тобто галузь розвивалася дуже високими темпами, якщо казати про сонячну енергетику, то нові потужності, які вводяться в нашій державі, вони кожного року зростають більше ніж в три рази", - заявив Лукомський.

Він також заявив, що усе, що стосується розвитку відновлювальної енергетики в Україні, має обговорюватись і впроваджуватись за участю максимального кола стейк-холдерів. Тобто це не може бути лише ініціатива держави, додав експерт.

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