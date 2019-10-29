Головна Новини
29 жовтня • оновлено в 20:11
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Тренди розвитку відновлювальної енергетики в Україні у 2019 році

100 Читати матеріал російською

Експерт сфери поновлювальних джерел енергії Дмитро Лукомський у прямому етері ObozTV прокоментував тренди та динаміку розвитку відновлювальної енергетики в Україні.

"Наразі ця галузь дуже активно розвивається. Інвестовано вже більше 3 млрд доларів в Україні. І дуже активний та бурхливий зріст ми бачили протягом саме цього 2019 року, тобто галузь розвивалася дуже високими темпами, якщо казати про сонячну енергетику, то нові потужності, які вводяться в нашій державі, вони кожного року зростають більше ніж в три рази", - заявив Лукомський.

Він також заявив, що усе, що стосується розвитку відновлювальної енергетики в Україні, має обговорюватись і впроваджуватись за участю максимального кола стейк-холдерів. Тобто це не може бути лише ініціатива держави, додав експерт.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини