Тренди розвитку відновлювальної енергетики в Україні у 2019 році

Тренди розвитку відновлювальної енергетики в Україні у 2019 році100 Читати матеріал російською
Експерт сфери поновлювальних джерел енергії Дмитро Лукомський у прямому етері ObozTV прокоментував тренди та динаміку розвитку відновлювальної енергетики в Україні.
"Наразі ця галузь дуже активно розвивається. Інвестовано вже більше 3 млрд доларів в Україні. І дуже активний та бурхливий зріст ми бачили протягом саме цього 2019 року, тобто галузь розвивалася дуже високими темпами, якщо казати про сонячну енергетику, то нові потужності, які вводяться в нашій державі, вони кожного року зростають більше ніж в три рази", - заявив Лукомський.
Він також заявив, що усе, що стосується розвитку відновлювальної енергетики в Україні, має обговорюватись і впроваджуватись за участю максимального кола стейк-холдерів. Тобто це не може бути лише ініціатива держави, додав експерт.
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