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8 вересня • оновлено в 11:27
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Новий скандал із сервісом BlaBlaCar: зґвалтування у дорозі

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Підсумки тижня із Вадимом Колодійчуком.

У цьому випуски було висвітлено наступні новини:

  • Підозри для Вілкула та Колесникова

  • Третя авіакатастрофа у Росії

  • Зґвалтування у дорозі - новий скандал із сервісом BlaBlaCar

Детальніше про них можна дізнатись, переглянувши відео.

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Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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