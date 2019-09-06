Новий скандал із сервісом BlaBlaCar: зґвалтування у дорозі

Підсумки тижня із Вадимом Колодійчуком.

У цьому випуски було висвітлено наступні новини:

Підозри для Вілкула та Колесникова

Третя авіакатастрофа у Росії

Зґвалтування у дорозі - новий скандал із сервісом BlaBlaCar

Детальніше про них можна дізнатись, переглянувши відео.

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