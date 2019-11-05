Податкова знижка для оподаткування родичів першого ступеня рідства

Членкиня комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у прямому етері ObozTV прокоментувала чутки запровадження сімейного оподаткування.

"Ви знаєте, мені здається, щодо оподаткування домогосподарств, то пані Галина Третякова говорила про це ще кілька років тому. Але мені здається, вона трошки наплутала, бо вона говорить щодо оподаткування домогосподарств, а сімейне оподаткування – це трошки інша річ. Тому що, наприклад, сім'я вважається сім'єю і родичами першого ступеня споріднення, навіть якщо вони розлучені, а Галина говорить зараз, що ситуація надання субсидій призвела би до того, щоб багато сімей розлучалися би фіктивно. І нам потрібно було би уникати таких ситуацій", - заявила вона.

За її словами, зараз у діючому кодексі є така стаття як податкова знижка. Вона передбачає стимули щодо оподаткування сімейного доходу і більше базується на оподаткуванні родичів першого ступеня рідства, зазначила Южаніна.

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