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20 вересня • оновлено в 13:00
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Підстав для заяв про відродження ''Динамо'' поки замало: Артем Франков

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Спортивний оглядач Артем Франков прокоментував гру "Динамо" Київ у першому матчі Ліги Європи.

Він заявив, що найбільшою сенсацією перших ігор Ліги Європи можна вважати той факт, австрійські команди виграли три свої матчі з трьох. Деякі з цих матчів закінчились із розгромним рахунком. Окрім того, ще і у Лізі Чемпіонів інший австрійський клуб переміг бельгійців із рахунком 6:2, наголосив експерт.

А це все впливає на таблицю коефіцієнтів УЄФА, де Україна дуже поступається австрійцям, заявив Франков. Це відштовхує українські клуби від прямого потрапляння у Лігу Чемпіонів.

Перемогу Динамо під керівництвом нового тренера і всі позитивні відгуки про гру команди, Франков назвав видаванням бажаного за дійсне. Він зазначив, що дуже хочеться, щоб це було саме так, але підстав для подібних заяв після однії гри дуже мало, додав він.

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